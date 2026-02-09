北アルプスの活火山・焼岳について、気象庁は９日午後４時、火口周辺警報「噴火警戒レベル２」（火口周辺規制）を継続すると発表しました。 １日あたりの火山性地震回数は少なくなっていますが、過去、減少から増加に転じた事例もあり、今後も急に増加する可能性があるとしています。 気象庁によりますと、1月25日に始まった火山性地震の回数は減っています。1月25日は75回ありましたが、その後の1日あたりの回数は、