CHAQLA.が月一回で配信しているMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の次回放送が、2月16日（月）19:00に決定した。今回のゲストには、ヴィジュアル系シーンを牽引し続けるバンド・MUCCのヴォーカリスト逹瑯が出演。番組前半では、Bikkyの個人企画「ヒビキッチン」として、逹瑯とともに料理に挑戦するという異色のコラボレーションが実現する。CHAQLA.メンバーにとっては大先輩にあたる逹瑯を迎え、どのようなトークが展