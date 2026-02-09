高市早苗首相（６４）は９日、自民党本部で行われた記者会見で衆院選期間中、１日朝のＮＨＫの党首討論番組を欠席した理由について説明した。高市氏は「様々報道がされたり、野党からご批判があったことは知っております。ただ、私自身が討論番組を逃げる理由は何もありません。ちょうど選挙戦の半ばの週末の討論番組ですから、これはまたとないチャンスと捉えておりました。しっかり準備もし、お洋服も決めておりました」とし