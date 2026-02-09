上田綺世がユトレヒト戦でメンバー外にオランダ1部フェイエノールトは現地時間2月8日、エールディビジ第22節でユトレヒトとアウェーで対戦し、1-0で勝利した。この試合ではFW上田綺世が欠場となったなか、ロビン・ファン・ペルシー監督が上田の欠場理由を説明。現地メディア「Voetbal International」が伝えている。試合は前半10分、モロッコ代表MFウサマ・タルガリンのゴールでフェイエノールトが先制に成功。スタメン復帰と