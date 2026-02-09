衆院選2026香川1区で当選した小川淳也さん（中道・前）／比例復活当選した平井卓也さん（自民・前） 8日に投開票が行われた衆議院選挙、香川1区では中道改革連合の前職が僅差で自民党前職との9度目の対決を制しました。「新党結成」と「高市人気」でこれまでとは違った選挙戦になりました。 829票の僅差で中道・前職が勝利 日付が変わっても出ない結果……。中道改革連合前職の小川淳也さん（54）、自民党前職の平井卓也