【新華社武漢2月9日】中国湖北省武漢市の協和医院で4日、書道のチャリティーイベントが開催された。体の一方にまひを抱えている仝（とん）さん（61）は、約半年前から非侵襲型ブレインマシンインターフェイス（BMI）を活用した治療を続けている。会場で再び筆を握り、回復への希望と未来への願いを込めて「新年快楽（新年おめでとう）」と書き上げた。（記者/閆睿、熊婉婷、李悔）