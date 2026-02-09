トキの放鳥に関する環境省の有識者検討会＝9日午後、東京都千代田区国の特別天然記念物トキの放鳥に関する環境省の有識者検討会が9日開かれ、能登半島の石川県羽咋市で5月31日に式典を開き放鳥するとの報告があった。トキの本州での放鳥は初めて。新潟県の「佐渡トキ保護センター」で野生復帰の訓練を受けたトキ15〜20羽を放つ予定という。石川県や環境省によると、放鳥式は羽咋市の余喜グラウンドゴルフ場で行う。15〜20羽の