ペアのりくりゅうは気迫あふれる揺るぎない演技だった。全日本の時にケガをしたので少し心配していたが、そんな不安は全く感じさせず、SPもフリーも自信に満ちた演技でチーム全体を引っ張った。女子の坂本は中盤からジャンプの軸が少し傾いたりするところもあって、ダブルアクセルからの3連続が2連続になってしまった。それでも全体的にはきちんとまとめて、しっかりGOE（出来栄え評価）で加点を稼いでいたのはさすがベテラン