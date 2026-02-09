札幌市で住宅が爆発する火事があり、1人が死亡、4人がけがをしました。早朝、住宅街に響き渡る爆発音。9日午前5時ごろ、札幌市の住宅で爆発音がしたなどと通報が相次ぎました。焼け跡から性別不明のひとりの遺体が見つかったほか、火元の家と隣の家の住人あわせて4人がけがをしました。警察によりますと、火元の家には当時60代の夫婦と20代の娘がいて、このうち60代の妻と連絡が取れておらず、遺体は妻とみて確認を進めているとい