キングダムの束感ロングマスカラから、ブラックの目力とブラウンの柔らかさを兼ね備えた新色『ブラックブラウン』が登場。全国のPLAZA・LOFTで2026年3月3日（火）より先行発売、全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラッグストアで2026年4月3日（金）より発売となる。■自然な目力とやさしさを両立束感ロングマスカラから、毎日使いやすい新色『ブラックブラウン』が登場。「しっかり目力は欲しい