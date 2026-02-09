生田絵梨花が、全国ツアー『Erika Ikuta Tour 2026「I.K.T」～I Know Tomorrow～』を開催する。 （関連：乃木坂46 久保史緒里、9年のアイドル人生に幕丁寧に歩み続けた道のり、生田絵梨花・山下美月らの存在） 本ツアーは、8月26日のLINE CUBE SHIBUYA公演を皮切りに全国5都市6公演をまわり、10月14日のNHKホール公演でツアーファイナルを飾る。チケットは、本日2月9日18時よりオフィ