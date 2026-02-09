プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは6日と7日、アウェーで昨シーズンのB1王者宇都宮ブレックスと対戦しました。 6日のGAME1は、日本代表経験者比江島を擁する宇都宮に1度もリードすることができず、89-74で敗れた白のユニホーム・ヴェルカ。 7日のGAME2は、序盤は接戦になりますが、第2クオーター、ミッチェルのレイアップや馬場が相手からボールを奪っ