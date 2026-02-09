労働組合の地域組織「連合広島」は、県内の経済団体に対して、賃上げに積極的に取り組むよう求めました。連合広島の大野会長は9日、県内の経済団体の代表者と面会し、2026年の春闘に向けた要請書を手渡しました。要請書では、物価上昇が長引く中、労働者の生活は依然として厳しいと指摘。中小企業を含めた賃上げ環境の整備や、適切な価格転嫁の促進などを求めています。■連合広島 大野真人会長「労務費も含めた（価格）転嫁が