し烈な争いを展開した日本とアメリカ(C)Getty Images金メダルまでわずか1ポイント差。だからこそ、競技後には大国アメリカに食らいついた日本に対する称賛が溢れた。現地時間2月8日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が行われ、日本は、優勝したアメリカに競り負けて2位。その差わずか「1」で銀メダルとなった。【写真】佐藤駿が圧巻の演技！称える仲間たちの姿をチェック決して地力で劣っていたわけではな