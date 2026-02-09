人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）イヤな人に泣かされる暗示が。でも友達が支えになってくれるはず。11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）運気は不安定。「井の中の蛙（かわず）」になっていないかチェックを。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生ま