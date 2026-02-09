福井県内の県立高校の出願受け付けが9日、締め切られました。平均出願倍率は、全日制高校で1.07倍、定時制高校で0.42倍となっています。学校別で倍率が高いのは、福井県立羽水高等学校・探究特進科が4.12倍、福井県立高志高等学校・探究創造科が1.98倍などとなっています。今後の入試日程については、志願変更が12日から16日まで受け付けられ、学力検査は18日と19日の2日間にわたって実施されます。合格者発表は3月3日です。