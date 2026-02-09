岐阜県郡上市の「ひるがの高原スキー場」は2026年2月12日〜3月15日の期間、VTuberグループ「あおぎり高校」とのコラボイベント「ゲレンデマジックがあるって本当ですか！？」を開催する。コラボグッズにコラボフード、特典、痛板……スキー場を楽しむ"あおぎり高校メンバービジュアル撮影可能なギャラリー展示やコラボグッズ・フードの販売のほかにも、様々なコラボを楽しめる。来場特典として配布されるのは、イベント限定のポス