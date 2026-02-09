左から：「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」をPRする、賀来賢人さん、福原遥さんキリンビールは、フラッグシップブランド「キリン一番搾り生ビール（以下、一番搾り）」から、桜をあしらった「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」が登場することを記念して、一足先に満開の桜を眺めながら「一番搾り」を楽しめる「『一番搾り』冬のお花見体験会」を、2月6日〜8日まで東京・麻布台ヒルズカフェで開催した。2月6日に行われ