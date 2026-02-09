控訴審初公判の閉廷後に記者会見する遺族ら＝9日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ栃木県那須町で2017年、登山講習中の県立高の生徒ら8人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われ、一審で禁錮2年の実刑とされた教諭ら3人の控訴審初公判が9日、東京高裁で開かれた。弁護側は一審と同様に事故は予見できず過失もなかったとして無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めて即日結審した。判決は3月4日。息子の淳生さん＝