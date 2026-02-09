【ポイント】・冬の出口へ。厳しい寒さが緩む。・10日（火）は穏やかだが、天気は西から下り坂。・11日（水）は広く雨。関東〜九州の太平洋側で一時、激しい雨も。・祝日の行楽にはあいにくの天気だが、恵みの雨に。・週後半は春の陽気。西〜東日本はスギ花粉のシーズンへ。【全国の天気】10日（火）は冬型の気圧配置が緩んで、高気圧に広く覆われるでしょう。北海道から近畿は穏やかに晴れる所が多いですが、西から天気は下り坂で