8日に投開票された衆議院選挙で、自民党が全体の3分の2を超える316議席を獲得しました。熊本県内でも4つの選挙区すべてで自民党の候補が圧勝しました。 熊本1区は、自民党の前職で官房長官の木原稔さんが約14万4000票を獲得し、7回目の当選を果たしました。■自民・木原稔さん「高市総理あるいは高市内閣に対する期待の大きさというのも、その支持率等から肌で感じることができる。自由民主党としての政権公約連立政権としての