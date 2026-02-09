【ワシントン＝阿部真司、ソウル＝依田和彩】米国のトランプ大統領は８日、自民党の衆院選圧勝を受け、自らのＳＮＳへの投稿で高市首相の「地滑り的勝利」を祝福し、「（首相の）保守的な『力による平和』政策が大成功を収めることを願う」と期待を寄せた。トランプ氏は解散に踏み切った首相の判断を「大胆かつ賢明」と称賛。ファーストネームで呼びかけ、「（高市）早苗、あなたと連立政権を支持したことを光栄に思う」と記し