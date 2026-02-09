高級腕時計のシェアリングサービスを運営する「トケマッチ」の元社長が、預かった高級腕時計を売りさばいた疑いで再逮捕されました。「トケマッチ」運営会社の元社長・福原敬済容疑者（44）ら2人は2023年、東京都内の男性（40代）から預かった「ロレックス」など、高級腕時計11本を665万円で売りさばくなどした業務上横領の疑いが持たれています。福原容疑者は2025年、逃亡先のドバイで拘束され、別の男性から預かった高級腕時計を