»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤Î£Ç£É¡ÖÁÏ´©£¶£°¼þÇ¯¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÂè£¶£°²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£¹Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½à·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£³£²¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡Àï£·£Ò¤ò£³Ãå¤È¤·½à·è¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤Ç÷¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥ê¥¢¤¬¿©¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£»îÁö¤â£²²ó³ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥¿¥¬¥¿¤¹¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ï¤¤¤¤¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤¬Â­¼þ¤ê¤¬ÉÔ°Â¡£Ä´À°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÄ¾¤Ã