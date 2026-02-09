昨年１２月にデビューしたＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．のグループ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ（モアスター）」が９日に新曲「タイムライド」を配信リリースした。ＭＯＲＥＳＴＡＲは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの９名によるアイドルグループ。“ＷＩＴＨＫＡＷＡＩＩ”をコンセプトに掲げ、この９人だからこそ届けられる“ＫＡＷＡＩＩ”を、ファンと一緒に探