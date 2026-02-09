東海ラジオなどで活躍した名古屋のご当地タレント・宮地佑紀生さんが、1月10日に亡くなりました。77歳でした。所属事務所によりますと、1月10日、名古屋市出身のタレントの宮地佑紀生さんが、骨髄異形成症候群のため、77歳で亡くなりました。宮地さんは、ラジオパーソナリティとして25歳に活動を開始し、東海ラジオで1997年にスタートした「宮地佑紀生の聞いてみや～ち」では、東海地方のお昼の顔として長