2月8日投開票の衆議院選挙で、東海3県では、25選挙区のうち自民党が21議席を得る圧勝となりました。一方、中道改革連合の候補者は選挙区で全敗です。この結果の背景について、FNNの出口調査を分析します。今回の衆院選の投票率は、東海3県いずれも前回に比べてアップしています。東海3県の小選挙区の結果を、前回の選挙と比較します。前回は青の立憲民主党が「11」で、赤の自民党の「9」を上回っていました。今回は、高市