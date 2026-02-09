2月10日（火）発売の『anan』2483号「惹かれる気持ち」特集内で、ACEes浮所飛貴さん・KEY TO LIT井上瑞稀さん・黒田光輝さんにご登場いただいた「ジュニア魅惑王」の記事を担当しました。キュートとセクシー、あなたはどちらの姿に恋をする？毎回大きな話題を呼んでいる「ジュニア王」企画。腹筋王、美肌王、骨格王、初恋王に続く第5弾の称号はズバリ「魅惑王」。時に甘く、時にクールに──。そんな“ギャップ”に思わず心奪われ