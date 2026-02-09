香川3小選挙区の当選者 全国的に自民党が大勝する中、香川県の3つの選挙区のうち2つは中道改革連合と国民民主党の前職が当選を決めました。 前職2人の9度目の対決となった香川1区は、中道・前職の小川淳也さん（54）が自民・前職の平井卓也さん（68）に829票差の僅差で8回目の当選を果たしました。 平井さんは3回連続の比例復活となり、10回目の当選です。 （香川1区で当選／小川淳也さん［中道・前］）「（中道候補