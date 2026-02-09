9日午後、福岡県桂川町で、車が道路脇の斜面に衝突して炎上し、男女2人の死亡が確認されました。警察によりますと、9日午後2時半ごろ、福岡県桂川町土師の県道の交差点で、車が道路脇の斜面で炎上しました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、成人とみられる男女2人の死亡が確認されました。男性は車の中から見つかり、女性は車の運転席側の外に倒れていたということです。 現場は信号機のない交差点で、交差点に進入し