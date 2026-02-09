記者会見する経団連の筒井義信会長＝9日午後、東京都千代田区経団連の筒井義信会長は9日の定例会見で、衆院選で自民党が圧勝したことを受け「官民連携を一層強固なものとし、高市政権の政策遂行に協力していく」との考えを表明した。自民党が公約に掲げた2年限定の食料品の消費税減税に関しては「民間目線のさまざまな声もしっかり収集し、徹底的に議論することが重要だ」と語った。減税の実施には、小売店がレジのシステムを