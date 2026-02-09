スターバックス ティー ＆ カフェに、春の訪れを告げる新作が登場♡ 2026年2月18日（水）より、全国27店舗で春のスプリングシーズン第一弾がスタートします。主役は日本オリジナルの茶葉「アールグレイ ブーケ ディライト」をベースに、ハニーレモンの爽やかな風味が重なる春限定ティーラテ『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』