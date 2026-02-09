ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は10日に最終日を迎えて優勝戦が行われる。5日目12Rの準優、4コースから最内を差した井口佳典（48＝三重）。1番差しの服部幸男をバックで捉えて2Mで次位に浮上し、優出に成功した。「バックはすんなり差せた分で追いついた感じですね」。舟足の良さではなく、スピードを持って回したことが奏功したようだ。昨年の地元津大会では4号艇で捲り差して優勝。“連覇”への