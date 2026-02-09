ＴＢＳ系「ひるおび」が９日、放送され、ミラノ・コルティナ五輪の特集コーナーでゲスト出演したアスリートに「こんな綺麗だったとは驚いた」「ビックリするくらい綺麗（思わず２度見した）」などとＳＮＳ上が沸いた。フィギュアスケート女子で北京五輪団体銀メダリストで、今季限りでの引退を表明している樋口新葉（２５）で、この日は競技中とは違い、ロングヘアを下ろし、ゆるふわウェーブ姿で出演した。ＮＨＫの「デイリ