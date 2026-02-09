自民党の歴史的大勝で終わった衆院選について、SPキャスター・橋下徹さん、そしてフジテレビ・高田圭太政治部長と見ていきます。青井実キャスター：橋下さん、まずこの結果ひと言でどう見ますか？SPキャスター・橋下徹氏：僕は民主主義のレベルが上がる選挙だと思います。国民が選んだんです。高市首相か否かで、高市首相を選んだんです。これはもう大前提。宮司愛海キャスター：では、データでこの衆院選を振り返っていきます。自