制御棒の警報トラブルにより再稼働の直後に停止した柏崎刈羽原発6号機。東京電力は再発防止策を講じた上で9日午後2時に再び原子炉を起動させました。ことし1月、約14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。その直後、制御棒を引き抜く操作中に異常を知らせる警報が鳴り東京電力は原子炉を停止させ原因を調査していました。東京電力は再発防止策を講じた上で9日午後2時、6号機の原子炉を再び起動させました。9日午後3時20分に核分裂