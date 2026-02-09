2月18日発売のNMB48・芳賀礼さんの1st写真集「ぽんっ」（双葉社）の表紙とAmazon限定版表紙が公開されました。【写真】あざとい！かわいい！ウサギ衣装の芳賀礼さん初水着＆初ランジェリーに挑戦して話題となり、イベントも即日完売＆追加となった同写真集。芳賀さんの持ち味でもある「あざとさ」全開で、彼女感たっぷりの写真集は、まるで一緒に旅行をしているような臨場感が味わえる１冊です。表紙はこれまで見せたことがないよ