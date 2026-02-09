今回の衆議院議員選挙の投票率について、都道府県別で山形県が全国で２番目に高かったことが分かりました。 山形県はこれまでの国政選挙で６回連続で首位となっていましたが、今回は全国一位とはなりませんでした。 ＪＮＮのまとめによりますと、今回の衆院選の県内の投票率は６０．７８％で、前回の衆院選と比べて０．０４ポイント下回りました。これは全国で２番目に高い結果です。 １位は奈良県で６２．１７％でした。 山形