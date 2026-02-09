「福は内!『豊臣兄弟！』チームとして」女優の浜辺美波が華やかなピンクの着物姿で笑顔を見せ、大きな話題になっている。「成田山不動尊にて行われた節分祭に大河ドラマ『豊臣兄弟！』チームとして池松壮亮さんと参加させていただきました福は内!願いを込めて!池松さんとてもお豆まくのお上手でした…遠くの方までお豆が届いていた…いいことありそう豊臣兄弟！」これからもよろしくお願いいたします！」とし、ピンク色