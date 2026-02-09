2月8日の衆院選で、一票の価値が不平等だとして、弁護士らが選挙の無効を訴える裁判を起こしました。広島と山口の選管を相手に訴えを起こしたのは、弁護士らのグループです。訴状などによると、選挙区の人口によって一票の価値に格差があるのは憲法に違反するとして、選挙の無効を求めています。2月8日の衆院選での「一票の格差」は、議員1人あたりの有権者が全国最少の鳥取1区と比べて広島3区で1.88倍、最大の北海道3区