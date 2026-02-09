お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）が9日、都内で行われた『映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』のイベントに出席した。【全身ショット】美しすぎる…ぴったりドレスでボディラインあらわなMEGUMI前作『映画 えんとつ町のプペル』は、日本アカデミー賞をはじめ国内外30以上の映画祭で評価され、国内動員196万人を記録。原作は累計発行部数78万部を突破し、ミュージカルや歌舞伎、バレエなど多方面へ展開され