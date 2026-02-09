俳優の高橋克典（61）が9日までに自身のブログを更新。16歳の長男が、全国高校スキー大会（インターハイ）のアルペン競技に出場したことを明かした。高橋は7日、「次へ」とのタイトルでブログを更新し、「今年は唯一この数日間だけ休みをとって。父モード。雪国へ」と報告。以前は「男ふたり旅」だったが、今回は妻とともに息子の応援のために現地へ向かったことを明かした。高橋は2004年にモデルの中西ハンナと結婚。2009年