昨日（2月8日）郡市対抗熊日駅伝が行われ、熊本市が大会初となる11連覇を達成しました。 【写真を見る】熊本市が史上初11連覇区間新の快走と“選手層の厚さ”で天草市を逆転郡市対抗熊日駅伝 雪が降り、厳しい寒さの中での戦いとなった郡市対抗熊日駅伝。県内19の郡と市が、天草市から熊本市までの18区間（100.5㎞）で競いました。 熊本市は1区の和田優来が区間新記録の走りで絶好のスタートを切ります。 続く