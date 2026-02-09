中部経済連合会の定例記者会見で発言する、中部電力の勝野哲会長＝9日午後、名古屋市中部電力の勝野哲会長は9日、中部経済連合会会長として名古屋市で開いた定例記者会見で、浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正を受けた中部電会長職に関する進退の明言を避けた。外部の弁護士でつくる第三者委員会の調査結果などを踏まえ「総合的に判断する」との姿勢を示した。勝野氏は不正に関して「あらゆるステークホルダー（利害関係者）