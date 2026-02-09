【ソウル共同】韓国の人気音楽グループBTSが3月21日夜にソウル中心部の光化門広場で行う復帰公演について、ソウル警察庁の朴正普長官は9日、ファンらが最大で26万人集まるとの予測を明らかにした。安全対策で特殊部隊も投入するという。BTSの所属事務所「HYBE（ハイブ）」が安全対策のスタッフ約3500人を準備しているが、警察はハイブ側に対策強化を求めている。メンバー7人は2022年以降、軍入隊や、部隊配属に代わる勤務に