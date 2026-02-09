9年前、栃木県那須町で高校生ら8人が雪崩に巻き込まれ死亡した事故で、教師3人の控訴審が始まり、改めて無罪を主張しました。2017年、那須町で県立大田原高校の生徒7人と教師1人が登山の講習中に雪崩に巻き込まれ死亡した事故では、講習会の責任者だった教師3人が、雪崩が発生する危険性を予見できたのに訓練を行ったとして、業務上過失致死傷の罪に問われています。宇都宮地裁は2024年、3人に禁錮2年の実刑判決を言い渡しましたが