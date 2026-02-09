ミラノ・コルティナオリンピックは８日、スノーボード女子パラレル大回転が行われ、三木つばき（浜松いわた信用金庫）は決勝トーナメント準々決勝で敗れ、６位だった。金メダルへの挑戦は準々決勝でついえた。昨季のワールドカップ（Ｗ杯）年間女王として臨んだ２度目の五輪だったが、「今の自分の実力で負けた。何か（ミス）があれば６位になってしまう選手」。涙をこらえながら、潔く現実を受け止めた。準々決勝では、先に