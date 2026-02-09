ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は予選4日間を終え、10日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。予選最終日、抜群の乗りっぷりを披露したのが金子賢志（35＝群馬）だ。4日目前半6号艇の6Rは大外から3着とした金子。後半は11R2号艇で登場した。2コースからコンマ03のトップスタートを決め、先捲りを敢行。今節2勝目を獲得して準優へ駒を進めた。「3日目は良くなかったけど、ペラを叩いて足はまた