熊本県熊本市で9日、車が川に転落する事故がありました。事故があったのは熊本市を流れる加勢川です。9日正午過ぎ、近くにいた人から「川に車が落ちている」などと警察と消防に通報がありました。転落したのは60代の男性が運転する軽ワゴン車で、何らかの理由で川に面したホテルの駐車場から落ちたとみられています。男性は自力で車から脱出し、命に別条はないということです。