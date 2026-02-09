2期目への決意をかたりました。8日の衆議院選挙で、比例復活を果たした国民民主党の小竹凱さん。300を超える議席を獲得した自民党に対し、ブレーキをかける存在として野党の存在感を示したいと語りました。国民 比例復活で2選・小竹 凱 さん：「(自民党が)推進力が強まると思いますので、そこに関してはしっかりと監視役というか、ブレーキ役となって、われわれの機能を果たしていきたい」来週、告示される知事選につ